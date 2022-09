Colares de pérolas, chapéus e vestidos monocromáticos marcam estilo de Elizabeth II

Rainha morreu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, e deixou legado de poder feminino por meio de seus vestuários

Jane Barlow / POOL / AFP Rainha Elizabeth II usando chapéu e vestido roxo, além dos colares de pérolas



De sorriso fácil e cheia de estilo, a Rainha Elizabeth II foi uma figura importante no mundo da beleza. A monarca, que morreu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, deixou um legado de poder feminino por meio dos acessórios e vestidos, na maioria das vezes monocromáticos e chamativos, que usava. A rainha não dispensava um batom, principalmente rosa, e um blush discreto. Além disso, Elizabeth amava sair com chapéus combinando com o look. Ela também gostava de lenços na cabeça em momentos de maior descontração. Inclusive, a conselheira de moda real Angela Kelly, responsável por deliberar as roupas da rainha, explicou que os vestuários eram pensados para cada evento ou ocasião específica. “Nosso papel com seus vestidos é garantir que Sua Majestade esteja adequadamente vestida para cada ocasião”, diz em seu livro de memórias “The Other Side of the Coin”, de 2019. Além disso, Elizabeth II contava com um acessório característico: colares de pérolas. Era difícil não ver a rainha em um evento ou posar em fotos sem os colares. Entre os momentos marcantes da história que ela usou os colares de pérolas estão o seu casamento com o Príncipe Philip, em 20 de novembro de 1947, e no funeral do marido, em abril de 2021.