Líderes mundiais lamentam morte da rainha Elizabeth II

Joe Biden, Zelensky e Putin prestaram condolências a monarca e falaram da importância que ela teve

SHAUN CURRY / POOL / AFP Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, 8



Lideres de diversos países prestaram homenagem para rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos. A confirmação da morte foi dada pelo Palácio de Buckingham, mas a causa da morte não foi informada. A saúde da monarca era uma preocupação desde o final de 2021, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados, e, com isso, a rainha reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com o auxílio de uma bengala. As homenagens para Elizabeth II começaram logo depois que a confirmação foi publicada. “A rainha Elizabeth II foi uma estadista de dignidade e constância incomparáveis ​​que aprofundou a aliança fundamental entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Ela ajudou a tornar nosso relacionamento especial”, afirmou o presidente dos EUA Joe Biden, exaltando que ela nos encantou com sua inteligência, nos comoveu com sua gentileza e generosamente compartilhou conosco sua sabedoria”, disse Biden sobre a visita mais recente”.

“Uma rainha de copas que marcou para sempre seu país e seu século”, disse o presidente francês Emmanuel Macron. O ex-premiê britânico, Boris Johnson, escreveu: “Ela não apenas modernizou a monarquia constitucional, mas produziu um herdeiro ao trono que fará amplamente justiça ao seu legado”. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, também se manifestaram. “É com profunda tristeza que tomamos conhecimento da morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Em nome do povo ucraniano, apresentamos sinceras condolências a família real e todo o Reino Unido e a Commonwealth por esta perda irreparável. Nossos pensamentos e orações estão com você”, escreveu o líder da Ucrânia. “A rainha desfrutou legitimamente do amor e do respeito de seus súditos, bem como da autoridade no cenário mundial. Desejo coragem e resiliência diante desta perda difícil e irreparável. Peço que transmita sinceras condolências e apoio aos membros da família real e a todo o povo do Reino Unido”, estava escrito na mensagem enviada por Putin a Charles III. “Foi uma presença constante em nossas vidas. Seu serviço aos canadenses permanecerá para sempre uma parte importante da história do nosso país”, escreveu o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

O secretário-geral das nações unidas, António Guterres, escreveu: “Ela era uma boa amiga da ONU e uma presença reconfortante através de décadas de mudança. Sua dedicação inabalável e ao longo da vida será lembrada por muito tempo”, disse. Ursula von der Leyen, presidente da comissão europeia, também se manifestou. Por meio de um comunicado ela relembrou a trajetória de Elizabeth II e falou sobre seu legado: “Testemunhou profundas transformações em nosso planeta e sociedades”. “Ela foi um farol de continuidade ao longo dessas mudanças, nunca deixando de mostrar calma e dedicação que deram força a muitos”, completou. Outros líderes mundiais, como o primeiro-ministro da india, Barack Obama, Theresa May, Pedro Sanchez, Bill Clinton, John Kenney também prestaram homenagem.