‘Um individuo doente’, diz Trump sobre homem que abriu fogo em evento com jornalistas
O republicano disse que o suspeito estava com várias armas. Ele também confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro, mas estava utilizando colete à prova de balas e passa bem
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o homem que abriu fogo em um evento no Hilton Hotel, em Washington, é “um indivíduo doente” e provavelmente agiu sozinho. Deu a declaração em entrevista coletiva na Casa Branca cerca de uma hora depois do incidente.
“Ele está sob custódia e as forças de segurança vão investigar o apartamento dele. Ele provavelmente vive na Califórnia”, afirmou.
Ele também fez um apelo de pacificação: “Precisamos resolver nossas diferenças de forma pacífica”, disse o presidente. Ele afirmou que a união demonstrada por todos os presentes foi um momento “bonito”.
O republicano disse que o suspeito estava com várias armas. Ele também confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro, mas estava utilizando colete à prova de balas e passa bem. O presidente também confirmou que o suspeito está sob custódia.
Ele também agradeceu aos jornalistas pela cobertura “honesta” do incidente.
O incidente
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, na noite deste sábado (25), após ataque a tiros. Segundo publicação do FBI em Washington na rede X, um suspeito foi detido.
O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.
Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto.
Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.
Equipes táticas com armas em punho se posicionaram no palco onde Trump estava sentado antes de ser evacuado. A polícia cercou o Hotel Washington Hilton, onde o evento acontecia, e helicópteros sobrevoavam o local.
Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas.
Em nota, na rede social Truth Social, o presidente elogiou o Serviço Secreto. “O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que “deixássemos o show continuar”, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Eles tomarão uma decisão em breve”, escreveu.
“Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo”, completou Trump.
Em outra publicação nas redes sociais, Trump informou que as autoridades policiais solicitaram que as instalações fossem evacuadas e que dará uma coletiva de imprensa em poucos minutos. “As autoridades policiais solicitaram que deixássemos as instalações, de acordo com o protocolo, o que faremos imediatamente. Darei uma coletiva de imprensa em 30 minutos, na Sala de Imprensa da Casa Branca”, informou.
O presidente também afirmou que a primeira-dama, o vice-presidente e todos os membros do gabinete estão bem. Segundo Trump, após conversar com os representantes responsáveis pelo evento, o jantar será remarcado dentro dos próximos 30 dias.
Toda a sala foi esvaziada, comprovaram jornalistas da AFP. Vários integrantes do governo americano, desde o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, até o titular do Departamento de Estado, Marco Rubio, aparentemente também foram evacuados.
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