‘Um individuo doente’, diz Trump sobre homem que abriu fogo em evento com jornalistas

O republicano disse que o suspeito estava com várias armas. Ele também confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro, mas estava utilizando colete à prova de balas e passa bem

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o homem que abriu fogo em um evento no Hilton Hotel, em Washington, é “um indivíduo doente” e provavelmente agiu sozinho. Deu a declaração em entrevista coletiva na Casa Branca cerca de uma hora depois do incidente.

“Ele está sob custódia e as forças de segurança vão investigar o apartamento dele. Ele provavelmente vive na Califórnia”, afirmou.

Ele também fez um apelo de pacificação: “Precisamos resolver nossas diferenças de forma pacífica”, disse o presidente. Ele afirmou que a união demonstrada por todos os presentes foi um momento “bonito”.

O republicano disse que o suspeito estava com várias armas. Ele também confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro, mas estava utilizando colete à prova de balas e passa bem. O presidente também confirmou que o suspeito está sob custódia.

Ele também agradeceu aos jornalistas pela cobertura “honesta” do incidente.

O incidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, na noite deste sábado (25), após ataque a tiros. Segundo publicação do FBI em Washington na rede X, um suspeito foi detido.

O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto.