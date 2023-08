Colisão entre avião, carro e moto deixa ao menos 10 mortos na Malásia

Diretor da autoridade de aviação civil, Norazman Mahmud, anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente

Muhammad Lutfi / AFP Membros do departamento de bombeiros e resgate inspecionam o local da queda de um avião em uma rua em Shah Alam, estado de Selangor, na Malásia



Ao menos dez pessoas morreram nesta quinta-feira, 17, depois que um avião com oito pessoas a bordo caiu em uma estrada, colidindo com um carro e uma moto perto de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, e matando outras duas que dirigiam seus veículos, informou o chefe da polícia local, Mohamad Iqbal Ibrahim. “Por enquanto, posso dizer que pelo menos 10 pessoas morreram no acidente aéreo. Duas que passavam pelo local, uma de carro e outra de moto, também morreram, junto com as oito pessoas a bordo do avião”, disse Mohamad Iqbal Ibrahim. Uma das vítimas foi o presidente do comitê de Governo Local, Habitação e Meio Ambiente do estado de Pahang, localizado no oeste da península da Malásia. O diretor da autoridade de aviação civil, Norazman Mahmud, anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente.

A Autoridade de Aviação Civil da Malásia indicou em um comunicado que o avião, uma Beechcraft modelo 390, caiu perto da cidade de Elmina quando fazia o trajeto entre a ilha de Langkawi e o Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah, em Subang, perto de Kuala Lumpur. O chefe da polícia de Seangor, Hussein Omar Khan, indicou que o acidente ocorreu pouco antes de receber autorização para pousar. “No entanto, dois minutos antes do pouso, o avião perdeu o controle e bateu em uma motocicleta e um carro ao colidir com a estrada”, disse Hussein. O primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, e o ministro das Comunicações, Fahmi Fadzil, expressaram no Facebook suas condolências às vítimas. De acordo com as fotos do acidente, você pode ver uma área do asfalto enegrecida e restos da aeronave. A polícia está investigando as causas do acidente e as identidades das vítimas.