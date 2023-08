Homem é preso após saltar de paraquedas na Torre Eiffel

Alpinista entrou no monumento antes da abertura oficial, escalou o pilar leste e saltou, pousando em um estádio próximo ao ponto turístico

JOEL SAGET / AFP Homem invadiu o monumento por volta das 5h (0h no horário de Brasília)



Um homem foi preso pela polícia francesa depois de saltar de paraquedas da Torre Eiffel, em Paris. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 17, em um dos maiores pontos turísticos da França. Segundo as autoridades, o homem entrou no monumento por volta das 5h (0h no horário de Brasília), horas antes da abertura, e escalou o pilar leste com uma mochila. A Sete, empresa que administra a Torre Eiffel, informou que o homem foi rapidamente detectado, mas que as forças de segurança não conseguiram detê-lo antes do salto.

Após saltar, o paraquedista pousou no estádio Émile Anthoine e foi levado a à delegacia por colocar em risco a vida de outras pessoas. Em comunicado, a Sete também lamentou as ações “irresponsáveis” que colocam em risco a vida de pessoas que trabalham na atração visitada por 5,9 milhões anualmente. Nos últimos dias, dois alertas falsos de bomba forçaram a evacuação do monumento. Além disso, dois turistas americanos bêbados foram encontrados dormindo na Torre Eiffel após passarem a noite no local.

*Com informações da AFP