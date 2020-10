Colisão entre ônibus e trem deixa ao menos 20 mortos na Tailândia

Acidente ocorreu por volta das 8h (hora local) deste domingo, 11, na estação Khlong Khwaeng Klan, na província de Chachoengsao, ao leste de Bangcoc

Pelo menos 20 pessoas morreram e 44 ficaram feridas neste domingo, 11, após uma forte colisão entre um trem e um ônibus de passageiros, no leste de Bangcoc, capital da Tailândia. O acidente ocorreu por volta das 8h (hora local) na estação Khlong Khwaeng Klan, na província de Chachoengsao, quando um trem bateu em um ônibus que transportava 60 operários a caminho de uma cerimônia em um templo.

De acordo com a imprensa local, não há barreira no cruzamento da linha e o motorista do ônibus não reagiu ao sinal de alarme do trem. Um membro das equipes de resgate afirmou que após horas de um complicado trabalho, em que tiveram que usar uma grua, conseguiram retirar os corpos de todas as vítimas, enquanto os feridos eram transferidos para hospitais da região.

*Com informações da EFE