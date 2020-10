Eleições nos EUA: Entenda como funciona a votação para a escolha do presidente

O sistema eleitoral americano é baseado em um modelo indireto e ocorre em duas etapas: primeiro por meio de votação popular e depois com um Colégio Eleitoral, que, efetivamente, valida e elege o presidente

Stefani Reynolds/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



Donald Trump e Joe Biden concorrem à presidência dos Estados Unidos em um sistema diferente do utilizado no Brasil e em outros lugares do mundo. Na eleição que acontecerá no dia 3 de novembro de 2020, não bastará aos candidatos ter a maioria dos votos de sua população. Será preciso conquistar a maioria dos votos dos delegados que compõem o Colégio Eleitoral. Mas como, de fato, um presidente é eleito nos EUA? E o que são os Colégios Eleitorais? A reportagem da Jovem Pan conversou com uma especialista no assunto para explicar o tema da maneira mais didática possível.

O sistema eleitoral americano é baseado em um modelo indireto e ocorre em duas etapas: primeiro por meio de votação popular e depois por meio do Colégio Eleitoral, que, efetivamente, valida e elege o presidente. Ou seja, quando os cidadãos estadunidenses vão às urnas, eles estão decidindo para quem vão entregar os delegados de seus estados, que formarão o Colégio Eleitoral. “Os EUA preservam aquela ideia de Federações, em que as unidades subnacionais (os estados da federação) têm muita autonomia. Então, de fato, a eleição não é nacional. Ela é uma decisão por estados. É como se o candidato disputasse 50 pequenas eleições”, afirma Fernanda Magnotta, professora de Relações Internacionais da FAAP.

O Colégio Eleitoral é uma espécie de representação proporcional da população dos estados. Então, cada estado, dependendo do tamanho de sua população, tem um peso. A Califórnia, por exemplo, é o estado com mais habitantes do país, com 40 milhões, e possui o maior número de delegados, com 55. “São 538 posições no Colégio Eleitoral. E para se eleger presidente, a pessoa precisa atingir pelo menos 270 cadeiras, que é a maioria mais um”, diz Fernanda. Ela ainda explica que o sistema do Colégio Eleitoral existe justamente para que estados mais populosos tenham peso maior na decisão.

Neste formato, inclusive, existe uma peculiaridade: quase todos os estados – com exceção apenas de Maine e Nebraska – adotam um sistema chamado winner-take-all (ganhador leva tudo), no qual o candidato que conseguir o maior número de delegados fica com todos. “Não importa se a diferença foi de 90% contra 10% ou de 51% contra 49%, o vencedor levará todas as cadeiras do Colégio Eleitoral e o direito de indicar os membros do colégio”, comenta Fernanda. “O Colégio Eleitoral se reúne no final do ano, depois das eleições diretas, e aí esses indicados vão confirmar o voto em um outro candidato. Então, quem elege o presidente, de fato, é o Colégio Eleitoral. Mas na eleição popular, como é dali que sai o número de indicados do colégio por partido, já dá para ter uma prévia e saber quem será eleito o presidente”, finaliza.

Veja abaixo quantos votos são atribuídos por cada estado:

Alabama – 9 votos

Alasca – 3 votos

Arizona – 11 votos

Arkansas – 6 votos

Califórnia – 55 votos

Carolina do Norte – 15 votos

Carolina do Sul – 9 votos

Colorado – 9 votos

Connecticut – 7 votos

Dakota do Norte – 3 votos

Dakota – 3 votos

Delaware – 3 votos

Distrito de Columbia – 3 votos

Flórida – 29 votos

Georgia do Sul – 16 votos

Havaí – 4 votos

Idaho – 4 votos

Illinois – 20 votos

Indiana – 11 votos

Iowa – 6 votos

Kansas – 6 votos

Kentucky – 8 votos

Louisiana – 8 votos

Maine – 4 votos

Maryland – 10 votos

Massachusetts – 11 votos

Michigan – 16 votos

Minnesota – 10 votos

Mississippi – 6 votos

Missouri – 10 votos

Montana – 3 votos

Nebraska – 5 votos

Nevada – 6 votos

New Hampshire – 4 votos

Nova Jersey – 14 votos

Novo Mexico – 5 votos

Nova York – 29 votos

Ohio – 18 votos

Oklahoma – 7 votos

Oregon – 7 votos

Pensilvânia – 20 votos

Rhode Island – 4 votos

Tennessee – 11 votos

Texas – 38 votos

Utah – 6 votos

Vermont – 3 votos

Virginia – 13 votos

Washington – 12 votos

West Virginia – 5 votos

Wisconsin – 10 votos

Wyoming – 3 votos