Colisão entre trem e carro na Alemanha deixa três pessoas mortas

Transporte coletivo chocou-se com um automóvel em alta velocidade em região próxima a Hannover; jovens passageiros do veículo que faleceram tinham cerca de 20 anos

JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Imagem de um acidente entre um trem e um automóvel em agosto de 2009; na ocasião, três pessoas faleceram



Um acidente na cidade de Hannover, na Alemanha, na madrugada deste domingo, 23, entre um carro e um trem deixou três pessoas mortas numa região próxima à cidade alemã de Hannover. Segundo informações da polícia local, a colisão ocorreu por volta das 4h50 da manhã em um cruzamento entre a ferrovia e uma estrada ao norte de Neustadt am Rübenberg, perto da rodovia A6. O acidente ocorre dois dias depois de uma greve nacional na rede ferroviária da Alemanha, que levou ao cancelamento de milhares de serviços ferroviários. Segundo o portal DW, um policial reforçou que há uma barreira que impede os carros de cruzarem a passagem de nível no momento em que o trem passa pelo local, junto a uma sinalização que o cruzamento é proibido. No entanto, o bloqueio não cobria toda a estrada e o carro envolvido no acidente passou por um trecho sem a barreira. Atrasos e cancelamentos tomaram conta da região com o incidente. A Deutsche Bahn informou que uma parte da ferrovia entre Hannover e Nienburg encontrava-se fechada durante algumas horas. De acordo com a empresa, os trens intermunicipais de alta velocidade (ICE) entre Oldenburg e Hannover foram cancelados, além de outras linhas serem diretamente afetadas. Os trens intermunicipais entre Hannover e Emden foram desviados para outras direções. Entre as vítimas, encontram-se o motorista de 22 anos e duas mulheres com idades semelhantes. No trem, uma pessoa e um funcionário, ficaram feridos com a batida.