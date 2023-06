Colisão entre trens na Índia deixa ao menos 50 mortos e centenas de feridos

Ainda não está claro o que ocasionou o acidente, mas as equipes de resgate estão no local; ao menos 300 pessoas foram levadas para hospitais próximos devido aos ferimentos

Reprodução/Twitter @RailFanatic Três trens se envolvem em acidente e deixam mortos e feridos



A colisão entre trens na Índia deixou ao menos 50 mortos e 300 feridos, informaram as autoridades nesta sexta-feira, 2. Várias testemunhas disseram à imprensa que o trem de passageiros Coromandel Express e um trem de carga colidiram perto de Balasore, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar. Um segundo trem de passageiros também se envolveu no acidente, de acordo com o presidente de Odisha, Pradeep Jena. A agência de notícias Press Trust of India divulgou, por sua vez, cerca de 50 pessoas estavam mortas, citando autoridades que pediram para não serem identificadas. O escritório do subinspetor-geral da polícia de Balasore disse que pelo menos 300 pessoas ficaram feridas, muitas delas gravemente. “Os detalhes da colisão ainda não está claro, mas equipes estão no terreno e todos estão ocupados com o trabalho de resgate”, afirmou um policial que também não quis ser identificado. “Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias (…) Que os feridos se recuperam logo”, escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Twitter. Ele também informou estar em contato com o ministro das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, para acompanhar a situação. Veículos da imprensa local mostraram imagens de um vagão de trem virado para um lado da via, com o que pareciam ser sobreviventes em cima dele, enquanto moradores tentavam colocar as vítimas em um lugar seguro.

O acidente aconteceu por volta das 19h20 (10h20 em Brasília) e as imagens mostram cerca de 15 vagões virados sobre os trilhos, com várias pessoas tentando salvar os passageiros presos no seu interior. De acordo com o porta-voz da Indian Railways, Amitabh Sharma, a colisão entre os dois primeiros trens ocorreu por volta das 19h. Depois, um outro trem de passageiros que passava em alta velocidade atingiu vários dos vagões tombados. Três equipes da Força Nacional de Resposta a Catástrofes, quatro unidades da Força de Ação Rápida em Caso de Catástrofe de Odisha, mais de 15 equipes de bombeiros, 30 médicos, 200 polícias e 60 ambulâncias foram mobilizados para o local, informou o secretário-geral de Odisha, Pradeep Kumar. As operações de salvamento prosseguirão durante a noite, apesar da escuridão, acrescentou. Os acidentes de trem são frequentes na Índia. De acordo com o último relatório do Escritório Nacional de Registro de Crimes (NCRB) da Índia, foram registrados 13.018 acidentes em 2020, nos quais morreram 11.986 pessoas e 11.127 ficaram feridas, sendo as colisões responsáveis por 70% das vítimas.

*Com informação das agências internacionais