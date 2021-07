Colômbia confirma chegada da variante Delta da Covid-19

Linhagem surge no momento em que o país começa a emergir de seu terceiro e mais letal pico da pandemia, que se estendeu por mais de três meses

Carlos Ortega/Arquivo/EFE Colômbia soma 4.705.734 casos e 118.188 óbitos por Covid-19



O governo colombiano confirmou neste sábado a presença no país da variante Delta da Covid-19, linhagem detectada originalmente na Índia e que já se encontra em uma centena de países, demonstrando maior transmissão do vírus. “O Instituto Nacional de Saúde (INS) identificou a presença da variante Delta em nosso país em um caso que foi submetido a exame na cidade de Cali”, anunciou o presidente da Colômbia, Iván Duque. Trata-se de uma pessoa que viajou aos Estados Unidos para visitar parentes em junho e voltou à Colômbia nos primeiros dias de julho. Ela começou a apresentar sintomas no dia seguinte ao desembarque, segundo a diretora do INS, Martha Lucía Ospina.

“Essa pessoa cumpriu o protocolo de isolamento”, disse Ospina, acrescentando que o seu teste foi analisado em laboratório porque “cumpria as características para sequenciamento” e detectaram a linhagem da variante Delta. Essa variante, que já multiplicou os casos nos países europeus, surge no momento em que a Colômbia começa a emergir de seu terceiro e mais letal pico da pandemia, que se estendeu por mais de três meses, destruindo hospitais do país e deixando dias extras. morto. Até o momento, segundo autoridades de saúde, foram detectados no país 4.705.734 casos e 118.188 óbitos pela doença, onde até agora a variante Alfa (detectada no Reino Unido) e a variante Gama (detectada no Brasil) são predominantes. “Essa variante (delta) tem possibilidade de continuar se espalhando, na América Latina já existem 14 países que a possuem”, disse Duque, que ligou para não se alarmar, para seguir protocolos de biossegurança com uso de máscaras obrigatórias, distanciamento e lavar as mãos e ligar para se vacinar.

*Com informações da EFE