Tóquio 2020: Colômbia pagará prêmio de R$ 291 mil para cada ouro conquistado

Anúncio de premiação foi feito pelo Ministério do Esporte e também engloba atletas que conquistarem medalhas de prata e bronze

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Disputa dos Jogos Olímpicos de 2021 começam na noite desta sexta-feira



O governo da Colômbia concederá um prêmio de US$ 56.340, equivalente a aproximadamente R$ 291 mil, aos atletas colombianos que ganharem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, informou nesta sexta-feira o Ministério do Esporte. Os competidores que conquistarem a medalha de prata ganharão US$ 32.681, cerca de R$ 168 mil, enquanto os que obtiverem o bronze receberão US$ 23.472, que equivale a R$ 121 mil. Além disso, o treinador que conseguir conquistar o ouro receberá US$ 28.170, a prata valerá prêmio de US$ 16.340 e uma medalha de bronze US$ 11.736, conforme explicou o Ministério do Esporte em comunicado, lembrando que essas premiações estão regulamentadas desde 2017 e correspondem aos salários mínimos mensais em vigor. Desta forma, a medalha de ouro será premiada com 240 salários mínimos mensais, o que representa para o ano corrente, 218.046.240 pesos (cerca de US$ 56.340 hoje). Colômbia compete com 70 atletas, 48 homens e 23 mulheres, em 16 modalidades: tiro com arco, atletismo, boxe, ciclismo, hipismo, esgrima, ginástica, golfe, judô, natação, luta livre, levantamento de peso, skate, taekwondo, tênis e tiro esportivo.

*Com informações da EFE