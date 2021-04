Colômbia confirma presença das variantes do coronavírus do Reino Unido e do Brasil

O anúncio coincide com o fato de que os casos de Covid-19 triplicaram na última semana, ultrapassando 16 mil infecções diárias

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo O sistema de saúde da Colômbia caminha para o limite mais uma vez esse ano



A Colômbia confirmou neste sábado, 17, a presença das variantes britânica e brasileira do novo coronavírus. “Após as análises bioinformáticas realizadas, foram encontrados seis genomas correspondentes à variante do Reino Unido e cinco genomas à variante P1 do Brasil“, disse em nota da Secretaria de Saúde de Bogotá, que realiza a vigilância genômica com a Universidade dos Andes. O comunicado menciona que “cada uma das pessoas das quais essas variantes foram isoladas” estão seguindo os protocolos epidemiológicos e nenhuma faleceu. Porém, o anúncio coincide com o fato de que os casos e mortes no país triplicaram na última semana, ultrapassando 16 mil infecções diárias. A Colômbia não registrava esse número há mais de dois meses, quando o segundo pico da pandemia da Covid-19 colocou as redes hospitalares no limite.