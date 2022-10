Colômbia declara ‘alerta máximo’ na Ilha de San Andrés por tempestade Julia

De acordo com o último relatório do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM), a tempestade se fortalecerá até se tornar um furacão

Michael Arevalo/AFP Ilha de San Andrés, na Colômbia, pode ser atingido por um furacão



O governo da Colômbia declarou o “alerta máximo” na ilha caribenha de San Andrés neste sábado, 8, antes da passagem da tempestade Julia, que ganhará força nas próximas horas e poderá se tornar um furacão. “É altamente provável que a tempestade Julia se torne um furacão e chegue a San Andrés à noite”, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, em mensagem na sua conta do Twitter. De acordo com o último relatório do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM), a entidade responsável pelo monitoramento dos fenômenos meteorológicos na Colômbia, a tempestade se fortalecerá até se tornar um furacão nesta tarde ou à noite e “há uma grande probabilidade de Julia passar diretamente sobre a ilha de San Andrés”.

Estamos en Alerta máxima. Es altamente probable que tormenta Julia pase a Huracán y llegue a San Andrés entre 7 y 9 de la noche. PMU listo desde las 4 am. Toda la infraestructura hotelera debe abrir espacio para refugios a poblacion vulnerable. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2022

*Com informações da Agência EFE