Colômbia atinge novo recorde diário de mortes pela Covid-19

Além de liderar as estatísticas de mortes, Bogotá também teve o maior número de pessoas contaminadas, com 3.782 novos registros



A Colômbia registrou na quarta-feira (29) um novo recorde nacional diário de mortes pela Covid-19. Com 380 falecimentos, o país chegou a ao total de 9.454 óbitos pela doença. Enquanto isso, o número de casos subiu para 276.055, com mais 8.670 notificações nas últimas 24 horas. Entre os mortos estão quatro crianças com menos de 10 anos e um homem de 100 anos. Dos óbitos relatados pelo Ministério da Saúde, 125 ocorreram em Bogotá, o principal foco da Covid-19 no país, e 52 no departamento de Córdoba, onde a pandemia vem se espalhando rapidamente há várias semanas. Também houve altos números de mortes no Atlántico (39), em Antioquia (35), Valle del Cauca (30), Bolívar (16), Nariño (15), Magdalena (11) e Santander (10).

Além de liderar as estatísticas de mortes, Bogotá também teve o maior número de pessoas contaminadas, com 3.782 novos registros, e o que elevou o total de casos na cidade a 95.199. Além da capital, as áreas com mais infecções no país são Atlántico (50.732), Antioquia (28.845), Valle del Cauca (23.114), Bolívar (17.621), Cundinamarca (7.720), Nariño (7.494), Magdalena (5.806), Sucre (5.742) e Córdoba (5.032). Segundo o Ministério da Saúde, existem 123.258 casos ativos em toda a Colômbia, representando 44,64% de todo o contágio confirmado desde o início da pandemia.

*Com informações da EFE