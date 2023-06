Colômbia suspende buscas por Wilson, cachorro herói que se perdeu após ajudar a achar crianças na selva

Informação foi divulgada nesta quarta-feira, 28, pelas Forças Militares do país ao canal de notícias ‘Caracol’

Reprodução/Twitter/Exército Nacional da Colômbia Cão Wilson se perdeu após ajudar a achar crianças na selva



A Colômbia suspendeu as buscas por Wilson, o cão herói que se perdeu após ajudar a achar quatro crianças que desapareceram depois da queda de um avião na Floresta Amazônica. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 28, pelas Forças Militares do país ao canal de notícias “Caracol”. “Usamos absolutamente todos os recursos, não poupamos esforços, usando todas as capacidades humanas e tecnológicas”, disse o comandante de operações especiais das Forças Armadas, Pedro Sánchez. Na última segunda-feira, 26, o Exército já havia informado ser improvável que Wilson fosse resgatado. “Wilson é um símbolo de um membro das Forças Armadas que não regressou depois de uma missão. Honraremos ele e todos os cães que perderam a vida protegendo os colombianos”, comentou Sánchez. Wilson, que é um pastor belga, sumiu após ajudar na localização do avião e de três corpos adultos que morreram no acidente, no último mês. Já no início de junho, ele ajudou no resgate das crianças, que ficaram 40 dias desaparecidas. As próprias crianças relataram que foram encontradas e estiveram na companhia do cão. Inclusive, uma delas fez um desenho de Wilson na floresta.