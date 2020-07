Colômbia ultrapassa Itália em número de infecções por coronavírus

País registrou 248.976 vítimas da Covid-19, ocupando o lugar da Itália como 14ª país com maior número de infectados no mundo

Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE Colômbia é o 14º país com maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus



A Colômbia ultrapassou a Itália em casos de infecção por coronavírus. Neste domingo, 26, o Ministério da Saúde colombiano informou que 8.181 novas pessoas testaram positivo para a Covid-19, somando 248.976 de infectados, 777 a mais do que o registrado na Itália, um dos países mais afetados pandemia, que acumula 246.199 casos. A Colômbia é agora 14º país com maior número de pessoas afetadas pelo vírus no mundo.

Segundo as autoridades, há 114.857 casos ativos de coronavírus no país. Nas últimas 24 horas, 256 pessoas morreram, aumentando o número de mortes para 8.525. As áreas com mais infecções na Colômbia são na capital Bogotá, com 84.213 pacientes, Atlântico, 48.439, Antioquia, 24.143, Vale do Cauca, 21.536, Bolívar, 16.695, Cundinamarca, 7.121, Nariño, 6.798, Sucre, 5.319, Magdalena, 5.262 e Córdoba, com 3.982.

O país registrou o primeiro caso de coronavírus em 6 de março. Após a confirmação, governo pediu às autoridades regionais e locais que colocassem em prática um plano de contingência para enfrentar o que definiu como “desafio na saúde em todo o mundo”.

*Com Agência EFE