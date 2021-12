Colômbia vai exigir passaporte da vacina contra a Covid-19 para entrada no país

A partir do dia 14, apresentação do documento será obrigatória para viajantes com mais de 18 anos

ALLAN CARVALHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Até o momento, o governo colombiano não cobrava a apresentação do documento ou a testagem contra a doença nos aeroportos



O governo da Colômbia vai exigir apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 para entrada no país. Anúncio feito nesta segunda-feira, 6, detalha que o documento será obrigatório para o acesso de todos os viajantes com mais de 18 anos a partir do dia 14, sendo necessária a imunização completa, informou o presidente do país, Iván Duque, no Twitter. Até o momento, o governo colombiano não cobrava a apresentação do documento ou a testagem contra a doença nos aeroportos. No entanto, com a reabertura das fronteiras terrestres, já estava prevista a exigência do certificado de imunização. O passaporte da vacina também deverá ser apresentado para entrada em eventos culturais e esportivos, bares, cinemas e outros espaços de lazer, cultura e entretenimento para maiores de 12 anos. “A Colômbia tem uma taxa de vacinação na primeira dose maior do que os Estados Unidos e a Alemanha, sem ser um país produtor de vacinas” enalteceu Duque. “Hoje, 6 de dezembro de 2021, chegaremos a 50% da população com duas doses, o que reafirma o compromisso de alcançar nestes dias restantes do mês 70% com duas doses”, completou.

*Com EFE