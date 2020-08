Com evolução da Covid-19, França estenderá obrigatoriedade de máscaras em espaços públicos

Casos diários do novo coronavírus no país voltaram a subir nos últimos dias

EFE/EPA/IAN LANGSDON Casos diários de Covid-19 voltaram a subir na França



O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta terça-feira, 11, uma extensão da obrigação de uso de máscara em espaços públicos ao ar livre, diante da evolução “preocupante” da pandemia do novo coronavírus, embora não esteja generalizada em todo o país. Castex, que fez repetidos apelos à responsabilidade individual e coletiva durante uma visita ao hospital universitário de Montpellier, afirmou que vai incumbir os prefeitos (delegados governamentais) de coordenar com os municípios para “estender ao máximo a obrigação de usar máscaras em espaços públicos”.

Ele lembrou que, com base em um decreto seu de 1º de agosto, 330 municípios já tornaram obrigatório o uso da máscara em determinados espaços públicos ao ar livre com grande movimento de pessoas, mas em sua opinião “temos que ir mais longe”. As razões foram apresentadas pouco antes, indicando que “a situação devido ao coronavírus na França piorou nos últimos dias”: agora dois mil casos positivos estão sendo detectados todos os dias, em comparação com mil há uma semana; o número de internações aumentou para 800 por semana; e as entradas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em 100 por semana.

“Tudo isso é preocupante”, advertiu, “principalmente porque há menos vigilância, menos disciplina, menos solidariedade”, ainda que sejam comportamentos minoritários. “Se não reagirmos coletivamente, nos expomos a um elevado risco epidêmico de difícil controle” que colocaria em tensão o sistema de saúde, mas também a economia e o novo ano letivo, acrescentou antes de concluir que “ninguém quer viver isso novamente”. O outro grande anúncio do premiê, que participou pela manhã de um conselho de defesa por videoconferência dedicado à pandemia e presidido pelo presidente Emmanuel Macron, é que a proibição de organizar eventos com mais de cinco mil pessoas será prolongado até 30 de outubro. Na França, foram registrados 202.775 infecções até ontem, e 30.340 mortes por Covid-19.

*Com Agência EFE