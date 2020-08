OMS mostra cautela após Rússia anunciar registro de 1ª vacina contra Covid-19

“Acelerar o progresso [da vacina] não deve significar comprometer a segurança”, disse o porta-voz da OMS

EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL Putin anunciou o primeiro registro de vacina contra Covid-19 no mundo nesta terça-feira



A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu com cautela a notícia de que a Rússia registrou, nesta terça-feira, a primeira vacina do mundo contra a Covid-19, lembrando que ela, como as demais, deve seguir os procedimentos de pré-qualificação e revisão estabelecidos pela agência. “Acelerar o progresso não deve significar comprometer a segurança”, disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, em entrevista coletiva, acrescentando que a organização está em contato com as autoridades russas e de outros países para analisar o progresso das diferentes pesquisas de vacinas. O porta-voz enfatizou que a organização está animada “com a velocidade em que as vacinas estão sendo desenvolvidas” e espera que algumas delas “se mostrem seguras e eficientes”.

A vacina russa, anunciada pelo presidente Vladimir Putin em reunião com o Gabinete de Ministros, não estava entre as seis que a OMS observou na semana passada serem as mais avançadas. O órgão citou, entre as seis candidatas, três vacinas desenvolvidas por laboratórios chineses, dois dos Estados Unidos (das empresas farmacêuticas Pfizer e Moderna) e a britânica desenvolvida pela AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford. Segundo Putin, a vacina russa é “eficaz”, passou em todos os testes necessários e permite atingir uma “imunidade estável” contra a Covid-19.

*Com Agência EFE