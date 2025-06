Com metade do sul do país em alerta vermelho, Portugal registra temperaturas de 44°C

País também terá temperaturas acima dos 40°C em Lisboa e nas regiões do sul e do interior, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

EFE/EPA/Matteo Corner Doze regiões estão em alerta laranja, com maior incidência em áreas do sudoeste da península, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) espanhola.



Portugal atingirá neste domingo uma temperatura máxima de 44°C no distrito de Beja, na fronteira com a Extremadura e Andaluzia (Espanha), com metade do sul do país, exceto Faro, em alerta vermelho devido à onda de calor. O país também terá temperaturas acima dos 40°C em Lisboa e nas regiões do sul e do interior, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O distrito de Beja atingirá uma máxima de 44°C, seguida por Évora, com 43°C, e Portalegre, com 42°C, ambas na fronteira com a Estremadura, e Santarém, no interior, com 42°C. Lisboa e Setúbal, ambos no litoral, deverão ter temperaturas máximas de 41°C. Todas estas áreas têm temperaturas mínimas de 20°C ou mais, com o distrito da capital registrando uma mínima de 25°C.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ontem, sábado, o IPMA colocou em alerta vermelho estes seis distritos e Castelo Branco, que também faz fronteira com a Estremadura e terá hoje uma máxima de 40°C. Com exceção de Lisboa e Setúbal, onde as temperaturas descerão amanhã, o alerta vermelho para o calor se prolongará nestas zonas de Portugal até segunda-feira. O alerta vermelho é o mais grave na escala de quatro núcleos do IPMA e indica uma situação meteorológica de risco extremo. Devido à onda de calor, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal emitiu na sexta-feira um alerta de perigo de incêndio rural “muito elevado a máximo” nas regiões norte e centro do país, e no sul do Algarve. Na vizinha Espanha, nenhuma região do país está isenta de avisos de temperaturas elevadas neste domingo. Doze regiões estão em alerta laranja, com maior incidência em áreas do sudoeste da península, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) espanhola.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE