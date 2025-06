Alerj aprova novas regras para fiscalização de trânsito

Documento foi proposto pelos deputados Alan Lopes (PL), Filippe Poubel (PL) e Rodrigo Amorim (União), aliados do presidente da assembleia, Rodrigo Bacellar (União)

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o Estatuto da Blitz, uma legislação que estabelece novas diretrizes para as fiscalizações de trânsito em todo o estado. Esta medida surge como uma resposta às críticas direcionadas às operações da Polícia Militar, que eram frequentemente questionadas pela escolha dos locais, horários e vias para as blitzes, além das punições aplicadas aos motoristas. O objetivo original dessas operações, que era combater criminosos e infratores graves, estava sendo desvirtuado, resultando em penalizações para motoristas por infrações menores.

O projeto foi encaminhado ao parlamento pelo governador em exercício, Rodrigo Bacellar, durante a ausência do governador Cláudio Castro, que estava em viagem aos Estados Unidos. A iniciativa foi proposta por três deputados: Alan Lopes e Felipe Paulbel, do PL, e Rodrigo Amorim, do União Brasil. Eles enfatizaram que a nova legislação é uma compilação de leis estaduais e federais, modernizando e estabelecendo regras claras para as operações de trânsito. Com a volta de Cláudio Castro ao Brasil, há uma expectativa de que Bacelar, que assumirá novamente o governo durante a próxima viagem de Castro a Portugal, sancione o projeto.