Com presença de María Corina Machado, oposição toma as ruas de Caracas em novo protesto contra Maduro

Manifestantes exigiram a vitória de Edmundo González Urrutia, mas o governo chavista mobilizou seus apoiadores

Quase três semanas após a contestada reeleição de Nicolás Maduro, marcada por denúncias de fraude e falta de transparência, milhares de opositores tomaram as ruas em diversas cidades da Venezuela neste domingo (17). Os manifestantes exigiram a vitória de Edmundo González Urrutia, enquanto o governo chavista mobilizou seus apoiadores para contrabalançar os protestos. Em Caracas, na Avenida Francisco Miranda, os manifestantes aguardavam a presença de María Corina Machado, que não se manifestava publicamente havia mais de duas semanas devido a preocupações com sua segurança. Durante a manifestação, ela declarou: “Não vamos deixar as ruas! Este é o momento de cobrar, e o que significa cobrar? Significa que cada voto seja respeitado.”

O candidato Edmundo González Urrutia, que não é visto em público desde 30 de julho, não compareceu ao protesto por estar sob investigação criminal junto a Machado, acusado de “instigação à rebelião”. Em um vídeo divulgado, ele afirmou que as manifestações representam uma força que exigirá o respeito pela vontade popular. Os protestos da oposição não se limitaram à Venezuela, mas também ecoaram em várias partes do mundo, refletindo a emigração em massa de venezuelanos, que já soma quase 8 milhões nos últimos anos. Ao mesmo tempo, marchas de apoio a Maduro ocorreram em Caracas, onde seus seguidores se reuniram para demonstrar lealdade à sua reeleição.

Publicado por Felipe Cerqueira

