OEA aprova resolução que cobra checagem imparcial de eleições na Venezuela

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou, nesta sexta-feira (16), uma resolução que pede ao governo de Nicolás Maduro a publicação dos resultados das questionadas eleições de 28 de julho na Venezuela. O texto foi adotado por consenso pelas 26 delegações de países-membros que participaram da reunião extraordinária, realizada na sede da OEA, em Washington. O documento insta o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano a “publicar de maneira expedita as atas com os resultados da votação das eleições presidenciais em cada mesa eleitoral” e permitir “uma verificação imparcial dos resultados”. Após expressar preocupação com “os relatos de graves irregularidades e violência relacionadas ao processo eleitoral”, a resolução pede ao governo de Maduro que respeite “o direito de se reunir pacificamente” sem represálias, “de não ser submetido a detenções nem a encarceramentos arbitrários” e de ter um “julgamento imparcial”.

O texto, apresentado pelos Estados Unidos na OEA, havia recebido apoio de Antígua e Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Equador, Guatemala, Paraguai, República Dominicana, Suriname e Uruguai. A comunidade internacional exige a publicação das atas eleitorais desde que o CNE proclamou a vitória de Maduro sobre o candidato opositor, Edmundo González Urrutia, na mesma noite das eleições. Os Estados Unidos afirmam, assim como a oposição venezuelana, que González Urrutia foi o vencedor das eleições presidenciais. A crise eleitoral desencadeou protestos que resultaram em 25 mortes e mais de 2.400 detenções.

O Conselho Permanente da OEA já havia se reunido no dia 31 de julho para estudar uma resolução que pedia transparência ao governo de Maduro. O texto foi rejeitado na ocasião por não obter a maioria dos votos dos 34 países-membros. Pouco antes da reunião da organização americana, a União Europeia e 22 países assinaram uma declaração conjunta na qual solicitaram uma “verificação imparcial” dos resultados das eleições venezuelanas.

