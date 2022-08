Com quase 40 mil processos, Johnson & Johnson vai cancelar produção de talco para bebês em 2023

Acusações apontam que o produto fez os clientes adoecerem de câncer

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Empresa americana carrega quase 40 mil processos judiciais relacionados ao talco para bebês



A Johnson & Johnson informou, nesta quinta-feira, 11, que vai suspender a produção de talco para bebês em 2023. O motivo são os quase 40 mil processos que a empresa americana carrega. As acusações apontam que o produto fez os clientes adoecerem de câncer. Por outro lado, para driblar a situação, a Johnson & Johnson afirmou que fará a transição do tradicional produto para um pó à base de amido de milho, já lançado nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso, a empresa reforçou a segurança do produto à base de talco. “Estamos firmemente apoiados em décadas de análises científicas independentes por especialistas médicos de todo o mundo que confirmam que o pó para bebês Johnson’s à base de talco é seguro, não contém amianto e não causa câncer”, diz um comunicado da J&J. De acordo com a empresa, este novo procedimento a ser adotado (transição) vai auxiliar a simplificar as ofertas de produtos, a fornecer inovação sustentável e a atender às necessidades dos clientes. Em 2020, a empresa americana parou de vender o produto à base de talco nos EUA e no Canadá. Contudo, a medida foi tomada na mesma época em que a J&J recebeu milhares de processos judiciais.