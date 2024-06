Comandante militar do Hezbollah morre em ataque de Israel no Líbano

Desde outubro de 2023, cerca de 300 membros do grupo apoiado pelo Irã foram mortos em ataques israelenses; vítima foi identificada como Sami Abdallah

MAHMOUD ZAYYAT / AFP Hezbollah é um grupo libanês apoiado pelo Irã



Um ataque de Israel no sul do Líbano, nesta terça-feira (11), matou um alto comandante militar do Hezbollah. Segundo uma fonte militar libanesa, o ataque ocorreu na localidade de Jouaiyya, no sul do Líbano, e matou outras três pessoas. O comandante “é o mais importante membro do Hezbollah a morrer até agora desde o início da guerra” na Faixa de Gaza, afirmou a fonte, sem divulgar a identidade da vítima. Segundo o Hezbollah, a vítima foi o comandante Sami Abdallah, conhecido como Abu Taleb. Uma fonte militar libanesa informou que o ataque ocorreu na localidade de Jouaiyya e matou outras três pessoas: “O comandante é o membro mais importante do Hezbollah morto desde o começo da guerra na Faixa de Gaza” entre Israel e Hamas. “Com grande orgulho e honra, a Resistência Islâmica anuncia o martírio do comandante Taleb Sami Abdallah, conhecido como Hajj Abu Taleb, nascido em 1969, na cidade de Adchit, e que ascendeu como mártir a caminho de Jerusalém”, diz o comunicado do Hezbollah.

O ataque que resultou na morte de Abdallah ocorreu na cidade de Aadachit. O Hezbollah atribuiu a responsabilidade pelo bombardeio a Israel, que não se pronunciou sobre o incidente. Além do comandante, outras três pessoas teriam sido mortas na ofensiva, de acordo com fontes locais. A tensão no Oriente Médio atingiu um novo nível recentemente, após foguetes disparados do Líbano contra Israel provocarem um incêndio de grandes proporções. O fogo se alastrou por 15 quilômetros quadrados, levando Tel Aviv a ordenar a evacuação de milhares de moradores de cidades na fronteira norte, afetando cerca de 70 mil pessoas. Episódios anteriores de violência entre Israel e o Hezbollah contribuíram para a escalada das tensões na região. Recentemente, forças israelenses mataram um comandante do Hezbollah em Naqoura, no Líbano. Além disso, um bombardeio atribuído a Israel atingiu a casa de uma brasileira, deixando seus filhos feridos. Desde outubro, cerca de 300 membros do Hezbollah foram mortos em ataques israelenses no Líbano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA