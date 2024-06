Ataque de Israel no Líbano deixa cinco mortos, três deles membros do Hezbollah

Bombardeio de hoje acontece em um contexto de intensificação dos confrontos entre o movimento pró-iraniano e as forças israelenses nas últimas semanas

Ondas de fumaça saem do local de um ataque aéreo israelense na vila de Khiam, no sul do Líbano, perto da fronteira



Ao menos cinco pessoas morreram, incluídos três sírios que colaboravam com o Hezbollah, morreram em um ataque israelense contra um comboio de caminhões-tanque que entraram no Líbano pela fronteira com a Síria, informaram uma ONG e uma fonte militar. “Três sírios que trabalham com o Hezbollah e dois libaneses morreram em um ataque israelense contra um comboio de caminhões-tanque que entrava no Líbano”, disse o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane. A organização, que dispõe de uma ampla rede de informantes na Síria, acrescentou que cinco pessoas ficaram feridas e duas não foram encontradas. A defesa antiaérea síria foi acionada para responder ao ataque, segundo o OSDH.

Essa mesma fonte acrescentou que o bombardeio israelense atingiu também um edifício na região libanesa de Hermel, a cerca de 140 km da fronteira, e “o destruiu completamente”. O ataque de hoje acontece em um contexto de intensificação dos confrontos entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e as forças israelenses nas últimas semanas. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamista Hamas em 7 de outubro, o Hezbollah troca disparos com frequência com o Exército israelense em apoio a seu aliado palestino.

*Com informações da AFP