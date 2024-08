Começa votação para escolha de Kamala Harris como candidata democrata

O Comitê Nacional Democrata (DNC) iniciou, nesta quinta-feira (01), a votação virtual para designar oficialmente Kamala Harris como a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. O processo on-line começou às 9h, horário do leste dos Estados Unidos (10h de Brasília) e terminará no próximo dia 5 de agosto às 18h (19h). Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, tem a certeza da nomeação do Partido Democrata por ser a única que se apresentou à votação. Oficialmente, Harris se tornará a candidata democrata à presidência quando conseguir 1.976 delegados, embora quase 3.900 delegados já tenham confirmado que votarão remotamente na vice-presidente, a primeira mulher negra a ser candidata à presidência dos Estados Unidos.

O resultado da votação será anunciado pelo comitê no mais tardar na próxima segunda-feira (05), duas semanas antes da reunião dos democratas em Chicago, no dia 19 de agosto, para realizar sua convenção e uma votação cerimonial para coroar Harris como sua candidata à presidência. Após Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, anunciar sua desistência da disputa pela reeleição, Kamala Harris surgiu rapidamente como a única substituta possível, com o apoio de dirigentes do partido e melhores resultados que Biden nas pesquisas.