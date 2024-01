Comércio global tem queda com ataques a embarcações no Mar Vermelho

Número de contêineres diminuiu 66% em relação à média entre 2017 e 2019

Anderson W. Branch//AFP Número de contêineres transportados pelo Mar Vermelho diminuiu significativamente, com uma queda de 66% em relação à média entre 2017 e 2019



A atividade do comércio global sofreu uma queda de 1,3% em dezembro, em comparação com o mês anterior, devido aos ataques a embarcações no Mar Vermelho, de acordo com o Instituto Kiel, responsável por avaliar os índices econômicos em âmbito mundial. Esses ataques resultaram em mudanças nas rotas de navios que seguiam da Ásia para a Europa, fazendo com que as embarcações contornassem a África para evitar a região afetada. Como resultado, o número de contêineres transportados pelo Mar Vermelho diminuiu significativamente, com uma queda de 66% em relação à média entre 2017 e 2019. Em novembro, a média diária de contêineres que atravessavam a área era de 500 mil, enquanto em dezembro esse número caiu para 200 mil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A nova rota de transporte pelo Cabo da Boa Esperança aumentou o tempo médio de transporte entre a Ásia e a Europa em 20 dias. Essa mudança pode explicar a queda no comércio tanto na União Europeia (UE) quanto na Alemanha, registrou uma queda de 2% nas exportações e 3,1% nas importações em relação ao mês anterior. Já a Alemanha teve uma queda de 2% nas exportações e 1,8% nas importações. Apesar do aumento no tempo de transporte, o Instituto Kiel estima que isso não terá um impacto significativo nos custos dos produtos na Europa. Em novembro, o preço médio da rota entre a China e o norte da Europa para um cargueiro de 40 pés era de US$ 1,5 mil, enquanto em dezembro esse valor subiu para US$ 4 mil. No entanto, esse valor está longe do pico de US$ 14 mil atingido durante a pandemia.