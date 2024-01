Google faz demissão em massa para reduzir custos

Quantidade de demitidos não foi divulgada; empresa afirmou que está focada em investir de forma responsável em suas principais prioridades e está oferecendo oportunidades de recolocação para os funcionários afetados

O Google realizou uma demissão em massa na quarta-feira, 10, como parte de seus esforços contínuos para reduzir custos. A empresa informou que os cortes afetaram várias áreas, incluindo Google Assistant, hardware e ferramentas de software internas. Embora o número exato de demitidos não tenha sido divulgado, um porta-voz afirmou que a empresa está focada em investir de forma responsável em suas principais prioridades e oportunidades significativas. Além disso, está oferecendo oportunidades de recolocação interna para os funcionários afetados. Nessa reorganização, os fundadores do Fitbit, James Park e Eric Friedman, também deixarão a empresa. O Google adquiriu a empresa de eletrônicos voltados ao público fitness em 2021. Essa mudança faz parte dos esforços da Alphabet em redirecionar recursos para o desenvolvimento de inteligência artificial, enquanto reduz investimentos em outras áreas.

No último ano, a Alphabet já havia demitido cerca de 12 mil funcionários, representando aproximadamente 6% de sua força de trabalho. Desde então, a empresa tem realizado cortes menores, porém constantes, em várias áreas. Antes das demissões mais recentes, a empresa contava com 182.381 funcionários. No entanto, esse número já foi superior a 190 mil, de acordo com documentos regulatórios, além de milhares de terceirizados. As demissões do Google acontecerem no mesmo dia em que a Amazon também demitiu funcionários de suas divisões Prime Video, MGM Studios e Twitch. Essas ações refletem uma mudança no foco dos investimentos das empresas de tecnologia. Apesar do otimismo do mercado em relação a um possível corte de juros nos Estados Unidos, as empresas do setor enfrentam desafios de crescimento e busca por financiamento.