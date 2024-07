Donald Trump sofre atentado durante comício na Pensilvânia e é retirado às pressas do palco

Campanha do candidato republicano à presidência dos EUA informou que ele está bem e passará por exames; imprensa americana diz que o atirador foi morto

Anna Moneymaker/Getty Images/AFP O candidato presidencial republicano, ex-presidente Donald Trump, levanta o punho enquanto é levado para fora do palco durante um comício



O ex-presidente Donald Trump foi alvo de um atentado neste sábado (13) durante um comício em Butler, no estado americano da Pensilvânia. O ex-presidente dos Estados Unidos discursava quando o som de um tiro foi ouvido. Ele reagiu imediatamente, levando todos a se abaixarem em busca de proteção. Quando se levantou, tinha sangue na orelha e na bochecha. Agentes do serviço secreto avançaram rapidamente ao palco e retiraram Trump, escoltando-o para um local seguro, enquanto o público era evacuado do local. Enquanto sai, o ex-presidente levantou o punho para demonstrar que permanece forte, embora aparentemente ferido — o disparo teria pego de raspão. A campanha do candidato republicano à presidência dos EUA afirma que ele está bem e passará por exames. “O presidente Trump agradece às forças de segurança e aos socorristas pela rápida ação durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em uma unidade médica local. Mais detalhes seguirão.” O atentado foi descrito pelos republicanos como “crime de ódio”.

Segundo a imprensa americana, o atirador foi “neutralizado” (ou seja, está morto). Também foi informada a morte de um apoiador de Donald Trump, mas as autoridades não confirmaram. A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden, provável adversário de Trump nas eleições de novembro, foi informado sobre o incidente. A vice-presidente Kamala Harris manifestou solidariedade ao rival político. Outras figuras proeminentes do Partido Democrata lamentaram o atentado. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que “violência direcionada a qualquer partido ou liderança política é absolutamente inaceitável”. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, se disse horrorizado e aliviado pelo fato de que o ex-presidente está seguro.

Em seu perfil no X, Donald Trump Jr., filho do candidato republicano, postou uma foto do pai com a frase “ele nunca parará de lutar para salvar a América”. O bilionário Elon Musk também postou um vídeo do momento em que Trump se abaixa, aproveitando para oficializar seu apoio ao republicano na disputa pela Casa Branca. O comício acontecia em uma cidade a cerca de uma hora de Pittsburgh. Para participar do evento, era necessário um registro online simples, com poucas informações pessoais, e passar por uma checagem de segurança. Devido ao calor, a segurança permitiu a entrada de guarda-chuvas sem ponta de metal e garrafas de água de plástico, mas mochilas e bolsas eram proibidas.

