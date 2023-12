Comissão parlamentar da Turquia aprova adesão da Suécia à Otan

Protocolo deverá ser votado em plenário na Assembleia Nacional, embora ainda não se saiba a data desta votação

Murat CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Representantes da Finlândia e Suécia se reuniram com membros da Otan



A comissão de Relações Exteriores do Parlamento turco aprovou, nesta terça-feira, 26, o protocolo de adesão da Suécia à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) após 19 meses de suspense, informou o deputado Utku Cakirozer, do partido opositor Partido Republicano do Povo (CHP, na sigla em turco). Após esta decisão, o erdogan. Em julho, após dizer que não apoiaria o ingresso da Suécia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tinha dado o aval para o ingresso do país nórdico, contudo, havia enfatizado que a União Europeia deveria retomar as negociações para ingresso da Turquia ao bloco. Os turcos e a Hungria eram os dois últimos países da Aliança Atlântica que se estavam contra a adesão da Suécia. Erdogan criticava o país nórdico por sua suposta clemência em relação aos militantes curdos refugiados em seu território, se referindo ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo guerrilheiro que iniciou uma luta armada contra o Estado turco em 1984 e é considerado uma organização terrorista por Turquia, Suécia, União Europeia e Estados Unidos. Após a queixa turca, a Suécia reformulou sua legislação antiterrorista e criminalizou a mera filiação ou o apoio financeiro, ou de outro tipo a uma organização terrorista.

*Com informações da AFP