Eleições nos EUA: Comissão promete debate mais organizado entre Trump e Biden

EFE/JIM LO SCALZO Trump e Biden fizeram o primeiro debate entre presidenciáveis



A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 30, que mudará o formato dos debates restantes entre os postulantes a chefiar o governo do país, Donald Trump e Joe Biden, após primeiro encontro conturbado na noite da véspera. Em comunicado, a entidade apontou ter ficado “claro que deveria haver uma estrutura adicional ao formato dos debates que faltam, para garantir uma discussão mais ordenada dos assuntos”. O debate da noite desta terça-feira, realizado na cidade de Cleveland, foi marcado por constantes interrupções de Trump, do Partido Republicado, a Biden, do Democrata, que chegou a perder anotações e insultou o atual presidente.

Não apenas o formato, mas a condução do moderador, o jornalista Chris Wallace, foram alvos de críticas, já que muitos analistas consideraram que não foram abordados assuntos de interesses para os eleitores. A Comissão de Debates informou que pretende trabalhar junto com as campanhas dos dois candidatos, antes da realização dos próximos encontros, para entrar em acordo por uma série de regras que fomentem o debate.

A entidade, apesar das críticas ao moderador, que é funcionário da emissora “Fox News”, aproveitou para agradecer Wallace pelo “profissionalismo e habilidade” com que conduziu o debate”. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre que mudanças de formato nos debates. A princípio, o próximo está marcado para a próxima quarta-feira, em Salt Lake City, em Utah, mas envolvendo os candidatos à vice, o republicano Mike Pence, e a democrata Kamala Harris. Não é esperado que Trump e Biden se reencontrem até 15 de outubro, em Miami, na Flórida. Depois disso, haverá outro debate em 22 do mesmo mês, em Nashville, no Tennessee. As eleições serão em 3 de novembro.

*Com informações da Agência EFE