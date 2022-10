Como funciona o ‘green card’ criado pela Alemanha para atrair trabalhadores estrangeiros

Documento deve ser lançado oficialmente ainda este ano e pretende atrair mão de obra qualificada para as empresas alemãs

John MACDOUGALL / AFP Governo da Alemanha pretende trazer imigrantes qualificados para o país



O governo da Alemanha desenvolveu uma mudança na política de imigração para atrair mão de obra de países que não pertencem à União Europeia. Em setembro, Hubertus Heil, ministro alemão do Trabalho e Assuntos Sociais, anunciou os planos para criar o “Chancekarte“, que seria um equivalente ao ‘green card‘, documento emitido pelos Estados Unidos, constituído por um sistema de pontos. A principal diferença é que o documento alemão permitirá que os estrangeiros busquem empregos na Alemanha e não precisem de uma oferta pronta para dar entrada no visto. Com isso, o processo agilizará o processo de imigração de trabalhadores estrangeiros. O novo documento deverá ser lançado ainda em 2022. Para conseguir o visto, é necessário preencher três destes quatro quesitos: ter diploma universitário, conhecer a língua alemã ou ter vivido no país, três anos de experiência profissional e possuir menos de 35 anos. Além disso, os interessados deverão comprovar que podem pagar suas despesas pelo tempo em que ficarão no país antes de encontrar emprego.

Considerada o “Motor da Europa”, a Alemanha é um país com forte imigração. Aproximadamente 20% da população nasceu no exterior e outros 25% têm antepassados que foram para o país. Por enfrentar um envelhecimento rápido de sua população, a Alemanha tenta evitar a perda de mão de obra ao atrair trabalhadores de outras regiões do mundo. De acordo com a Associação das Câmaras de Comércio e Indústria Alemãs (DIHK), 56% das empresas alemãs estão com seus negócios em risco por escassez de mão de obra qualificadas. Thomas Renner, porta-voz da DIHK destaca que áreas como construção, transportes e hotelaria estão entre as mais afetadas.