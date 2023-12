Condenado por ‘extremismo’, Alexei Navalny está detido em prisão no Ártico

Opositor russo foi localizado depois de três semanas desaparecido durante sua transferência de uma prisão próxima a Moscou

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Alexei foi preso em janeiro de 2021 e condenado por "extremismo" em agosto deste ano



O opositor russo Alexei Navalny, conhecido por suas críticas ao presidente Vladimir Putin, foi encontrado nesta segunda-feira, 25, após três semanas desaparecido. Segundo a porta-voz Kira Yarmysh, ele está detido em uma prisão no Ártico, mais especificamente no assentamento de Kharp, no Distrito Autônomo da Iamália. A informação foi compartilhada por Kira em uma rede social, onde também afirmou que o advogado de Navalny o visitou e que ele está bem. O desaparecimento de Navalny ocorreu após sua transferência de uma prisão próxima a Moscou para um local desconhecido, em 15 de dezembro. Alexei foi preso em janeiro de 2021 e condenado por “extremismo” em agosto deste ano, o que resultou em sua transferência. As prisões de “regime especial” na Rússia costumam ser localizadas em regiões extremamente isoladas e possuem condições mais rigorosas.