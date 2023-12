Programa de inteligência artificial corrige redação de alunos em São Paulo

Plataforma também pode atribuir nota ao texto revisado

Gilberto Marques/EducaçãoSP Redações são corrigidas com inteligência artificial



Secretaria de Educação de São Paulo disponibilizou a plataforma Redação SP em agosto deste ano para a correção de erros gramaticais e ortográficos para a rede pública de ensino do Estado. Agora, o sistema faz toda a correção do texto com inteligência artificial , bem como atribui também nota ao texto. A pasta sustenta que há uma “evolução na produção de textos” e a tendência é que ocorra o amadurecimento com o volume maior de produção por parte dos estudantes. Em 2022, apenas 23% dos matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e do 3º ano do Ensino Médio conseguiram um aprendizado adequado, de acordo com o sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São Paulo.

A inteligência artificial do Redação SP pretende identificar se o aluno escreveu, se houve correção e a condução do professor no aprimoramento dos erros e acertos da redação. A Secretaria de Educação também observou um alto número de textos não corrigidos, sendo estes 800.000 apenas em novembro. A inteligência auxilia na análise e considera pontos cruciais com o professor, por meio do auxílio de sugestões da plataforma e pela correção dos textos, encaminhando o texto dentro dos critérios que vão gerar a nota final. O Redação SP visa ajuda de 30 a 40 alunos por sala de aula, de acordo com a pasta da Educação.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos