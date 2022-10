Confira em fotos como foi o último eclipse solar do ano

Fenômeno não foi visível no Brasil, mas houve transmissão; foram quatro horas da lua passando entre o sol e a Terra

AHMAD AL-RUBAYE / AFP Último eclipse solar do ano aconteceu nesta terça-feira



O último eclipse solar do ano aconteceu nesta terça-feira, 25, e pode ser visto de várias partes do mundo, menos do Brasil. Essa foi a segunda vez no ano que a lua passou entre o sol e a Terra e originou o fenômeno, que teve duração de quatro horas, inciando às 6h da manhã e finalizando no início da tarde. O eclipse foi visível em partes da Groenlândia, Islândia, grande parte da Europa, Nordeste da África e Ásia ocidental e central. O fenômeno registrado nesta terça não foi total, ele foi parcial, porque não houve o perfeito alinhamento entre sol, lua e Terra. Segundo a EarthSky, 80% do sol foi encoberto, o que, segundo eles, é “muito profundo”. Porém, não foram em todas as regiões que houve essa proporção. Na Finlândia e Noruega, apenas 63% e 62%, respectivamente, foram encobertos. O eclipse solar parcial de 2023 já tem data marcada para acontecer. Ao todo, vão ser dois. Um no dia 20 de abril, que também não será visível no Brasil, e um anular em 14 de outubro, porque poderá ser visualizado aqui com um efeito de “anel de fogo”.