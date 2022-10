Turista filma queda de tirolesa que o levou à morte no Ceará

Minutos antes do acidente, Sergio Murilo Lima de Santana filmou sua mulher descendo na atração; caso aconteceu no dia 10 de outubro em Canoa Quebrada

Reprodução/ Redes sociais Estrutura da atração caiu, causando a morte de Sergio Murilo Lima de Santana



O turista Sergio Murilo Lima de Santana, 39, filmou o momento em que a tirolesa que estava caiu e o levou à morte. O caso aconteceu em Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, no litoral do Ceará, em 10 de outubro, mas o vídeo só foi divulgado nesta semana. No registro, Sergio aparece se filmando enquanto participa da atração, até que o equipamento cai. Neste momento, a câmera começa a balançar até se chocar com o chão. A mulher de Sergio, que havia descido no equipamento momentos antes, registrou o momento em que a estrutura caiu. Sergio tinha 39 anos, era natural de Belém, no Pará, e estava no Ceará a passeio. Após o acidente, ele chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região, mas chegou ao local morto.

Confira o registro: