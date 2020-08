Confira fotos e vídeos do acidente aéreo na Índia

Nesta sexta-feira, 7, um avião que saiu de Dubai com 191 pessoas a bordo, se partiu ao meio ao fazer um pouso de emergência no aeroporto de Calicute, no estado de Kerala, zona sul da Índia. De acordo a Air India Express, companhia aérea responsável pelo voo, eram 184 passageiros sendo 10 bebês, dois pilotos e quatro tripulantes de cabine. Em post no Twitter, o ministro da União da Índia, Hardeep Singh Puri, informou que ao menos 16 pessoas morreram no acidente, incluindo um dos pilotos. O modelo da aeronave era um Boeing 737.

A operação de resgate foi concluída e todos os passageiros foram enviados para os hospitais da região. O governo indiano abriu linhas telefônicas de apoio para familiares dos passageiros receberem mais informações e retirarem dúvidas. O voo que saiu de Dubai trazia indianos repatriados dos Emirados Árabes que estavam retidos por causa da pandemia da Covid-19.

Confira abaixo fotos e vídeos do acidente aéreo na Índia:

#AirIndia Express B737 Dubai to Calicut, with 191 people – passengers & crew – amid heavy rainfall with visibility of 2000 meter … after landing Runway 10, continue running to end of runway and fall down in the valley and broke down in two pieces #Calicut #calicutplanecrash pic.twitter.com/eGQZuMStNv

