Confira o cronograma das homenagens à Elizabeth II até o funeral

Cortejo, exposição de caixão e viagens estão marcados para os próximos dias; enterro será na segunda-feira, 19 de setembro, e contará com líderes mundiais

O funeral da rainha Elizabeth II vai ser realizado no dia 19 de setembro em Abadia de Westminster, em Londres, porém, até lá, existe uma vasta lista de compromissos que precisam ser seguidos. Com isso, milhares de britânicos tem tempo para poderem se despedir da monarca que faleceu na quinta-feira, 8, aos 96 anos. Os restos mortais da da rainha, que ficou 70 anos no trono britânico, é vigiado de perto pela Royal Company of Archers, guarda-costas dos monarcas na Escócia, desde domingo. A partir desta segunda-feira, 12, o caixão ficara exposto na Catedral de Saint Gales, em Edimburgo, e o público poderá ir até lá para dar o último adeus a Elizabeth. O cronograma até o funeral foi classificado pelos jornais locais como “última viagem”. Pela manhã, o rei Charles III discursou pela primeira vez como rei diante da Câmara dos Comuns e da Câmara de Londres, e depois estava previsto que ele seguisse, a pé, o caixão da rainha, desde o Palácio de Holyroodhose até a Catedral de St Giles. A partir das 17h, o público será autorizado a visitar o cai~soa, que vai permanecer lá por 24h. Um culto será realizado e durante ele a coroa da Escócia sera posta sobre o caixão e só será retirada na terça-feira. O rei Charles ainda deve cumprir outros compromissos durante do dia, como: se reunir com o primeiro-ministro escocês, Nicola Sturgen, onde deve receber as condolências dos membros do Parlamento. Já pela noite, ele fará uma vigília, junto a outros membros da família real, na Catedral de St Giles.

Terça-feira, 13 de setembro

Segundo a BBC, na terça-feira, o caixão da Elizabeth II será transferido para a RAF Northolt, da força aérea real, em Londres, e será acompanhado pela princesa. Anne. Ele será direcionado para o Palácio de Buckingham, onde será recebido por Charles III e a sua esposa Camila. Antes de fazer a recepção, o monarca acompanhado da nova rainha, vão visitar Belfast e se reunir com o secretário de Estado da Irlanda do Norte, Chris Heation-Harris, e outros líderes do Parlamento. Depois, eles se direcionam para a Catedral de Santa Ana e voltam a Londres.

Quarta-feira, 14 de setembro

O caixão de Elizabeth II deixa o Palácio de Buckingham e vai para Westminster Hall, onde ficará por quatro dias. Os britânicos poderão acompanhar o cortejo pelas ruas de Londres, que contará com uma carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei. Os membros da família real acompanharam o cortejo a pé, em uma caminhada que leva aproximadamente 40 minutos. Ao chegar em Westminster Hall, o caixão será vigiado 24 horas por dia por soldados, e, após uma breve reunião entre o arcebispo de Canterbury Justin Welby e os membros da família, o salão serpa aberto ao público e multidões vão poder prestar suas homenagens. O local ficará aberto 24h até 6h30 de segunda. Na quinta não haverá nenhum compromisso oficial e o caixão da monarca permanecerá exposto para que os britânicos possam dar o último adeus. Na sexta, Charles II se direciona para o País de Gales, e finaliza suas visitar às quatro nações do Reino Unido. Sábado e domingo seguem os passos dos dias anteriores e não terá, até o momento, nenhuma programação a não ser a exposição do caixão.

Segunda-feira, 19 de setembro

As 6h30 da manhã as visitas se encerram e a rainha fará seu último percurso pelas ruas se Londres. O caixão será levado em procissão para a Abadia de Westminster para o funeral de Estado. Membros da família real, políticos, chefes de estado mundiais e representantes de instituições de caridade que eram apoiados por Elizabeth II estão presentes na lista de convidados. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e representantes da monarquia, como o rei da Espanha, Felipe VI, estão entre os líderes que confirmaram presença no evento.