Rei Charles III discursa no Parlamento britânico pela primeira vez: ‘Sinto o peso da história’

Discurso curto foi realizado na manhã desta segunda-feira em Westminster antes dele seguir para compromissos ligados à vigília por Elizabeth II

Victoria Jones / POOL / AFP Rei Charles III falou sobre o peso da história ao ter que assumir o posto que foi de sua mãe



O rei Charles III, de 73 anos, discursou pela primeira vez no parlamento britânico na manhã desta segunda-feira, 12, destacando que sente “o peso da História” após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. “Diante de vocês, não posso deixar de sentir o peso da História que nos cerca e que nos lembra das tradições parlamentares vitais a que os membros das duas Câmaras se dedicam com tanto compromisso”, afirmou o monarca para a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, reunidas em Westminster. O rei, acompanhado de sua esposa, a rainha consorte Camilla Parker Bowles, fez um discurso rápido de cerca de cinco minutos e seguiu para seus próximos compromissos ligados à vigília por sua mãe. Elizabeth II faleceu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos no Castelo de Balmoral, residência de verão da família real na Escócia. Os súditos poderão prestar condolências nos próximos dias diante do caixão da monarca, começando por uma vigília na Escócia. O Reino Unido se prepara para a despedida da rainha em um funeral de Estado na Abadia de Westminster que ocorrerá na próxima segunda-feira, 19.

*Com informações da AFP