Congressistas pedem que Biden revise laços com Brasil por causa de Bolsonaro

Motivos seriam os ataques ao sistema eleitoral e a piora da situação do desmatamento no país

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Biden é pressionado por congressistas americanos para se posicionar mais fortemente contra posturas do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro



Um grupo de 63 congressistas dos Estados Unidos solicitou na última quinta-feira, 14, que o presidente Joe Biden pressione Jair Bolsonaro, revisando as relações bilaterais com o Brasil, inclusive retirando a oferta para que o país se torne um aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os congressistas enviaram uma carta solicitando que o presidente americano mandasse “uma mensagem clara” a Bolsonaro, deixando claro que as relações bilaterais seriam “seriamente comprometidas” caso o presidente brasileiro continuar a atacar o processo eleitoral brasileiro. O objetivo da carta é incentivar um comportamento “menos danoso” por parte do presidente do Brasil em relação à política e ao meio ambiente. Os políticos americanos ainda propõem revisar a cooperação entre os países nos âmbitos de combate ao terrorismo e às drogas.

O texto da carta relembra que em 2019 o Brasil foi designado como um aliado militar estratégico dos EUA fora da Otan, o que, segundo os congressistas, foi usado por Bolsonaro em seu próprio benefício político. Este tipo de designação é dado pelo governo dos EUA a vários países aliados que colaboram com as forças americanas, mas que não são membros da Otan. Esse status abre a porta para a entrega de equipamentos de defesa excedentes e a organização de manobras conjuntas. “Oferecer ao governo do Brasil a oportunidade de se tornar sócio da Otan indicaria que os EUA não têm nenhum problema sério com as violações dos direitos humanos, da democracia e do meio ambiente que ocorrem no Brasil”, diz a carta.

Os congressistas pedem a Biden para que, no mínimo, os EUA voltem a ter o mesmo grau de relação que tinham com o Brasil antes do mandato de Donald Trump (2017-2021), que teve Bolsonaro como um de seus principais aliados internacionais. A medida significaria o cancelamento da designação do Brasil como aliado militar estratégico fora da Otan, que foi concedida pelo próprio Trump, e a retirada da oferta para que o país seja parceiro da aliança. Os legisladores afirmaram no texto que o mandato de Bolsonaro tem sido marcado por políticas antidemocráticas. “Bolsonaro adotou diversas políticas que colocam em perigo grupos minoritários vulneráveis, geraram altas taxas de desemprego, danificaram o meio ambiente, ameaçaram a relativamente jovem democracia do Brasil e levaram a mortes desnecessárias de milhares pela Covid-19”, argumentam.

*Com informações da EFE