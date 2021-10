Joe Biden e Xi Jinping terão encontro virtual até o fim do ano

Reunião entre os líderes mundiais, no entanto, ainda não tem data para acontecer

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS É possível que o encontro aconteça de forma presencial durante o Fórum de Cooperação, em Senegal



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve se reunir virtualmente com o líder chinês Xi Jinping ainda neste ano. A informação foi confirmada após encontro do secretário nacional de segurança norte-americano, Jake Sullivan, e o principal diplomata da China, Yang Jiechi, nesta quarta-feira, 6. A reunião entre os líderes mundiais ainda não tem data para acontecer. No entanto, é possível que o encontro aconteça de forma presencial, em Senegal, durante o mês de novembro, quando deve acontecer um Fórum de Cooperação entre a China e a África. A possibilidade é que Joe Biden compareça ao país para a reunião presencial com o presidente chinês. Nesta quarta, Yang Jiechi disse que “quando a China e os Estados Unidos cooperarem, os dois países e o mundo se beneficiarão. Mas quando a China e os EUA se enfrentarem, os dois países e o mundo vão sofrer seriamente.”

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano