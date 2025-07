Congresso americano aprova redução de US$ 9 bilhões para mídia pública e ajuda externa

Quantia é apenas uma fração dos cortes de um trilhão de dólares por ano que o empresário Elon Musk, ex-conselheiro de Trump, prometeu enquanto comandava um departamento de eficiência governamental (DOGE)

Congressistas republicanos aprovaram na madrugada desta sexta-feira (18) o plano do presidente Donald Trump para cancelar 9 bilhões de dólares (50 bilhões de reais) em financiamento destinado à ajuda externa e para emissoras públicas de comunicação, parte de seu plano de cortes no orçamento federal. A quantia é apenas uma fração dos cortes de um trilhão de dólares por ano que o empresário Elon Musk, ex-conselheiro de Trump, prometeu enquanto comandava um departamento de eficiência governamental (DOGE). Musk deixou o governo em maio. Os republicanos, que recentemente aprovaram uma lei orçamentária que prevê adicionar mais de três trilhões de dólares à dívida americana, afirmaram que com a votação estavam honrando a promessa de campanha de Trump de controlar os gastos.

“O presidente Trump e os republicanos da Câmara prometeram responsabilidade fiscal e eficiência governamental”, afirmou o presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, em um comunicado. “Hoje, mais uma vez, estamos cumprindo a promessa”, acrescentou. A maior parte dos cortes é direcionada a programas para países afetados por doenças, guerras e desastres naturais, mas a medida também elimina 1,1 bilhão de dólares que estavam destinados a meios de comunicação públicos nos próximos dois anos.

