Israel anuncia aumento de R$ 69 bilhões em gastos com Defesa

Em meio à guerra em Gaza e aos recentes ataques ao Irã, o valor será destinado à aquisição de armas e munições, reposição de estoques e apoio às operações das Forças de Defesa de Israel (IDF)

Menahem Kahana / AFP Os Ministérios das Finanças e da Defesa de Israel informaram que o país judeu vai ampliar os gastos com defesa em 42 bilhões de shekels



O governo de Israel anunciou um aumento significativo no orçamento de defesa, com um investimento adicional de 42 bilhões de shekels (aproximadamente R$ 69 bilhões) previsto para os anos de 2025 e 2026. A medida, comunicada pelos ministérios da Defesa e das Finanças, visa preparar o país para os desafios de segurança atuais, como a guerra em Gaza, e repor os estoques militares. Segundo o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, o investimento representa um acréscimo de quase 60% sobre o orçamento de defesa atual, que já supera os R$ 100 bilhões anuais e corresponde a 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. A justificativa para o aumento inclui a necessidade de recursos para a guerra contínua na Faixa de Gaza e a reposição de estoques de munições e armamentos, que ficaram em níveis baixos após os recentes ataques do Irã.

Os recursos serão destinados a fortalecer o Exército e os sofisticados sistemas de defesa antiaérea, como o Domo de Ferro, o Estilingue de Davi e o sistema Arrow, que intercepta mísseis fora da atmosfera. De acordo com analistas, o alto investimento em tecnologia militar tem se mostrado eficaz, sendo apontado como o principal fator para a baixa letalidade registrada durante os ataques iranianos, quando mais de mil projéteis foram lançados contra o território israelense.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA