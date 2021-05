Congresso da Colômbia arquiva projeto de reforma da saúde

Votação é uma resposta à mobilização dos movimentos sociais colombianos que estão há 22 dias nas ruas pedindo por mudanças

Reprodução/Twitter/nomehac Esta quarta-feira, 19, foi marcada por mais um dia de protestos nas cidades colombianas



O Congresso da Colômbia arquivou nesta quarta-feira, 19, por 27 votos a 5, o projeto de reforma da saúde que estava em trâmite nas Casas. O arquivamento é uma resposta à mobilização dos movimentos sociais colombianos que estão há 22 dias nas ruas do país pedindo por mudanças. Essa é a segunda proposta de reforma que os cidadãos colombianos conseguem derrubar. A reforma tributária, texto responsável por dar início a série de manifestações no país, foi o primeiro texto a ser tirado de votação no parlamento pelo movimento. “Acabamos de arquivar a reforma da saúde no Congresso. Uma vitória da mobilização cidadã, da organização e das persistentes reivindicações do setor. Continuamos com a construção de uma reforma que inclua todo o setor e não dê mais poder às EPS (Empresas Prestadoras de Saúde)”, disse o político Jorge Gómez Gallego. Além do arquivamento do projeto, esta quarta foi marcada por mais um dia de protestos no país.

#ATENCIÓN 🚨 en el Congreso acabamos de HUNDIR la reforma a la salud PL 010. Una victoria de la movilización ciudadana, de la organización y de los reclamos persistentes del sector. Lo que sigue es construir una reforma que incluya a todo el sector y no le de más poder a las EPS. — Jorge Gómez Gallego (@JorgeGomezG_) May 19, 2021