Congresso do Peru rejeita segunda proposta de antecipação das eleições para 2023

País vive uma grave crise desde que Pedro Castillo foi destituído do cargo em dezembro de 2022

Cris BOURONCLE / AFP Presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu ao Congresso a antecipação das eleições presidenciais para dezembro de 2023



O Congresso do Peru rejeitou, nesta quarta-feira, 1º, um projeto de lei para antecipar as eleições gerais para 2023. A proposta surge em meio a uma onda de protestos contra a presidente Dina Boluarte devido a grave crise que o país vive desde que Pedro Castillo foi destituído do cargo em dezembro de 2022. Há sete semanas, o Peru é palco de manifestações que pedem a renúncia de Boluarte, eleições gerais e uma nova Assembleia Constituinte. No entanto, nesta quarta-feira, após debate de cinco horas, o plenário não aprovou pela segunda vez uma proposta, da própria presidente Dina Boluarte, para antecipar as eleições. Ao todo, foram 54 votos a favor e 68 contra, além de duas abstenções. Eram necessários 87 votos para aprovar a iniciativa legislativa, que propunha a realização do pleito em dezembro deste ano. O pedido da líder peruana para uma nova antecipação das eleições ocorre em um momento de marchas e bloqueios de estradas sem trégua que geraram problemas de escassez de combustível, alimentos e suprimentos médicos. “Se os partidos Fuerza Popular e Alianza para el Progreso estão pedindo o que já haviam apresentado – uma antecipação das eleições para 2023 -, que se retome, nesse sentido, essa proposta que não tem condições e vai nos tirar do atoleiro em que estamos”, disse Boluarte na última sexta-feira, 27, quando apresentou a solicitação para antecipação das eleições.