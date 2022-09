Conheça o local em que o corpo da Rainha Elizabeth II será sepultado e quem está enterrado lá

Restos mortais da monarca serão sepultados ao lado de seus familiares, do príncipe Philip e de outros membros da monarquia britânica

DARREN STAPLES / POOL WPA / AFP Local foi construído em 1969 após ordens da própria rainha Elizabeth II



Depois de uma série de homenagens de centena de milhares de pessoas que passaram horas na fila e de percorrer mais de 500 quilômetros, o corpo da Rainha Elizabeth II chegam nesta segunda-feira, 19, à Capela Memorial do Rei George VI, localizada no Castelo de Windsor. Lá, os restos mortais da monarca serão enterrados ao lado de diversos membros da realeza. No local, estão os restos mortais do pai de Elizabeth II, o Rei George VI, de sua mãe, Elizabeth Bowes, e de sua irmã Margaret. Os restos mortais do príncipe Philip, companheiro de Elizabeth II por mais de 70 anos, também serão transferidos para o local. A capela foi construída em 1969 por ordem da Rainha no intuito de transformar o local em um lugar para repouso dos restos mortais de seus pais, de Philip e dela própria. Ao lado do local, está a capela Real de São Jorge, onde a maior parte de membros a realeza está sepultada. Dentre os membros notáveis da realeza que estão lá, estão três reis: George III, George IV e William IV. Outros 21 membros da família real, incluindo a princesa Alice, mãe de Philip, também estão no local. Outros monarcas como Charles I, decapitado na guerra civil inglesa, e Henrique VI, que inspirou obras de Shakespeare, também estão sepultados no local. Dessa forma, o Castelo, com suas capelas, superou a Abadia de Westminster como local com maior número de túmulos da monarquia britânica.