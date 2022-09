Multidões em parque de Londres se reúnem para ver funeral da rainha

Esta é a primeira vez que uma cerimônia do tipo é televisionada no Reino Unido para todo o país e mundo

Reprodução/Reuters Ingleses acompanham funeral da rainha Elizabeth em telões instalados em parques



Milhares de pessoas se reúnem no Hyde Park de Londres para assistir ao funeral da rainha Elizabeth II em telas erguidas para a ocasião na segunda-feira, 19. Os participantes do piquenique no parque ficaram em silêncio no segundo em que o caixão de Elizabeth II apareceu nas telas em meio a cenas de pompa, um final apropriado para a monarca mais longeva da Grã-Bretanha, que conquistou respeito em todo o mundo por seus 70 anos no trono. Os ingleses aproveitam que foi decretado feriado no Reino Unido para dar adeus à rainha. Este é o primeiro funeral de uma monarca inglês que é televisionado e transmitido para todo o país e mundo. Milhares de pessoas também ocupam as ruas de Londres, aguardando para ver a marcha que segue o caixão de Elizabeth no deslocamento entre momentos específicos da cerimônia. O sepultamento deverá ocorrer ainda nesta segunda-feira, por volta das 15 horas. O rei Charles III e outros membros da realeza britânica seguiram seu caixão coberto de bandeiras até a Abadia de Westminster, no início de seu funeral de Estado, o primeiro no país desde 1965, quando o ex-primeiro-ministro Winston Churchill recebeu a honra.