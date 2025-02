Consulado russo sofre atentado em Marselha no aniversário da guerra da Ucrânia

Explosões foram provocadas por garrafas plásticas que continham um líquido ainda não identificado; não há relatos de feridos

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Ministério Público de Marselha deu início a uma investigação formal



Um ataque com explosivos foi registrado no consulado russo localizado em Marselha, França, sendo rapidamente classificado como um ato de terrorismo pelas autoridades de Moscou. O incidente ocorreu em uma data simbólica, marcando três anos do início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Apesar da gravidade do ataque, não houve relatos de feridos. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, declarou que as características das explosões indicam um ataque terrorista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“As explosões no território do consulado geral da Rússia em Marselha têm todas as características de um ataque terrorista, exigimos medidas exaustivas e rápidas para investigar, bem como passos para fortalecer a segurança das missões estrangeiras russas”, declarou. Em resposta ao ocorrido, o Ministério Público de Marselha deu início a uma investigação formal, focando em “danos causados por substâncias explosivas ou incendiárias”.

As explosões foram provocadas por garrafas plásticas que continham um líquido ainda não identificado, resultando na detonação de duas delas. A prefeitura de Marselha também se manifestou, condenando o ataque e reafirmando seu compromisso com a segurança da população. As autoridades locais estão colaborando com as investigações para identificar os responsáveis e evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias