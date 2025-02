Trump nomeia Dan Bongino como diretor-adjunto do FBI

Presidente americano considerou o ex-policial e podcaster como ‘um homem com incrível amor e paixão pelo EUA’; Bongino será o número dois na principal agência de aplicação da lei do país, reportando-se a Kash Patel

Jason Koerner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Bongino trabalhou para o departamento de polícia de Nova York e para o Serviço Secreto



O presidente Donald Trump anunciou a nomeação do ex-policial e apresentador de podcast de direita Dan Bongino como vice-diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA. Bongino, ex-policial de Nova York e agente do Serviço Secreto dos EUA, apresenta um popular podcast de direita e é um firme defensor de Trump, cujas posições ele apoiou com desinformação.

“Ótima notícia para a aplicação da lei e da justiça dos EUA! Dan Bongino, um homem com incrível amor e paixão pelo nosso país, acaba de ser nomeado o próximo diretor-adjunto do FBI, pelo homem que será o melhor Diretor da história, Kash Patel”, disse Trump, usando letras maiúsculas, em sua plataforma Truth Social na noite de domingo (24).

O cargo não exige confirmação do Senado. Bongino será, portanto, o número dois na principal agência de aplicação da lei do país, reportando-se a Patel. Os sites de verificação de fatos frequentemente citam o podcast de Bongino por espalhar desinformação sobre a eleição de 2020 nos EUA, os tumultos de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA e a pandemia de covid-19.

Em 2022, ele foi “banido do YouTube e do serviço de anúncios do Google por divulgar informações erradas sobre a covid-19”, de acordo com a organização de vigilância Media Matters for America. Em um episódio recente de seu podcast sobre a decisão de um juiz federal contra uma política do governo Trump, ele aconselhou o presidente republicano a “ignorar” as ordens do juiz.

O podcast homônimo de Bongino está entre os 20 melhores dos Estados Unidos em termos de audiência, de acordo com a Edison Research e a Podtrac. Em 2012, Bongino concorreu ao Senado em Maryland e depois ao Congresso em Maryland e na Flórida. Não obteve sucesso em nenhuma delas.

“Minha carreira sempre foi voltada para o serviço. Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para liderar. E estou aqui para garantir que as instituições de aplicação da lei dos Estados Unidos mantenham os valores e a integridade sobre os quais foram construídas”, disse Bongino em um comunicado na segunda-feira.

Patel o chamou de “guerreiro”. “Com Pam Bondi como nossa nova procuradora-geral, estamos montando uma equipe focada em restaurar a confiança do público, defender o estado de direito e garantir que a justiça seja feita”, disse ele. Durante a campanha eleitoral, Trump, que em maio de 2024 foi condenado por 34 crimes, frequentemente alegou que estava sendo alvo de investigações criminais com motivação política e prometeu limpar o Departamento de Justiça e outras agências se ganhasse a eleição.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira